Стокгольмский арбитраж вынес предварительное решение в пользу польской компании против "Газпрома"
16:15 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стокгольмский арбитражный суд, рассматривающий спор польской энергетической компании PGNiG против российского "Газпрома", вынес предварительное решение о том, что польская сторона имеет право требовать изменения цен на газ, поставляемый в республику в рамках Ямальского контракта. Об этом PGNiG сообщила в субботу на своем официальном сайте.
"Арбитражный суд Стокгольма признал аргументы PGNiG и постановил в частичном решении, что PGNiG может требовать снижения цены по долгосрочному контракту, в соответствии с которым "Газпром" поставляет газ в Польшу (так называемый Ямальский контракт). На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках", - указали в PGNiG.
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