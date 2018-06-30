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Новости

ЧМ-2018. На 41-й минуте Аргентина сравняла счет в матче с Францией

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17:41 30.06.2018 Источник: НГ-Online

Игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария на 41-й минуте сравнял счет в матче 1/8 финала с командой Франции. Игра проходит на стадионе в Казани.

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