ЧМ-2018. Франция - Аргентина 2:2 после 57 минуты игры
18:16 30.06.2018 Источник: НГ-Online
Пропустив один мяч в начале второго тайма сборная Франции сравняла счет. Гол завбил Бенжамен Пивар на 57-й минуте. Матч 1/8 финала проходит на стадионе в Казани. Текущий счет 2:2.
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