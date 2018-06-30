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Новости

Аргентина закончила свои выступления на ЧМ-2018

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18:53 30.06.2018 Источник: НГ-Online

Сборная Франции прошла в 1/4 финала чемпионата мира FIFA по футболу, обыграв сборную Аргентины на стадионе в Казани со счетом 4:3.

В составе сборной Франции мячи забили Антуан Гризманн (13-я минута, с пенальти), Бенжамен Павар (57) и Килиан Мбаппе (64, 68), у аргентинцев - Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90).

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