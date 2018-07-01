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ЧМ-2018. Сборная Португалии проиграла команде Уругвая

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23:16 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Уругвая одержала победу над командой Португалии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сочи.

В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.

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