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СМИ: Болтон втайне от Мэй встретился с евроскептиками

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09:00 01.07.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время своего недавнего посещения Великобритании втайне от правительства Терезы Мэй провел встречу с евроскептиками в рядах правящей Консервативной партии, на которой сообщил, что президент США Дональд Трамп хочет ускорить заключение торговой сделки после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщила в субботу лондонская воскресная газета Sunday Telegraph.

Источники издания информировали, что на минувшей неделе в Лондоне Болтон более часа общался с членами Группы европейских исследований, объединяющей евроскептиков из парламентской фракции тори. Он воспользовался этой встречей, чтобы подчеркнуть, что Трамп с энтузиазмом относится к Brexit и что он верит в то, что США и Великобритания смогут заключить новую торговую сделку через два года после формального выхода Великобритании из ЕС, который состоится в ночь с 29 на 30 марта 2019 года. Газета отмечает: несмотря на то, что во время своего визита в Лондон Болтон встречался со своим британским визави - советником премьер-министра по национальной безопасности Марком Седвиллом, он оставил премьерскую канцелярию в неведении о своих планах пообщаться с евроскептиками. Поэтому никого из представителей Уайтхолла на его встрече с парламентской группой не было, что вызвало ярость на Даунинг-стрит.

Sunday Telegraph также полагает, что если Дональд Трамп во время своего предстоящего визита в Лондон, намеченного на конец первой половины июля, также решит провести частную встречу с евроскептиками от тори, то это еще больше подорвет позиции премьера Терезы Мэй, которая балансирует между лагерями сторонников мягкого и жесткого Brexit в рядах кабинета министров. Лагерь первых возглавляет министр финансов Филип Хаммонд, а лагерь вторых - глава МИД Борис Джонсон. Сама Мэй на референдуме 2016 года голосовала за продолжение членства страны в ЕС, но ее премьерство связано с миссией выхода страны из европейского сообщества, что продиктовано победой евроскептиков на вышеуказанном референдуме. 

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