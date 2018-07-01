Выдра Гарри предсказала победу Испании в матче с Россией

10:04 Источник: Спорт-Эскпресс

Сочинская выдра по кличке Гарри, которая предсказывает исход матчей на нынешнем чемпионате мира по футболу, предсказала результат игры 1/8 финала между командами России и Испании, передает «Спорт-Экспресс».

Накануне выдра первым вытащила на сушу мяч с изображением флага Испании.

Ранее Гарри угадал исход матчей, в которых Россия играла против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.



