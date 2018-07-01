0
0
519
Новости

Выдра Гарри предсказала победу Испании в матче с Россией

Добавить в избранное

10:04 01.07.2018 Источник: Спорт-Эскпресс

Сочинская выдра по кличке Гарри, которая предсказывает исход матчей на нынешнем чемпионате мира по футболу, предсказала результат игры 1/8 финала между командами России и Испании, передает «Спорт-Экспресс».

Накануне выдра первым вытащила на сушу мяч с изображением флага Испании.

Ранее Гарри угадал исход матчей, в которых Россия играла против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:23 01.07.2018
В Донбассе наступило "хлебное перемирие"
0
439
09:10 01.07.2018
Южная и Северная Кореи вновь запустили линию радиосвязи
0
518
09:05 01.07.2018
В Москве сегодня пройдут дожди с грозой и градом
0
572
09:00 01.07.2018
СМИ: Болтон втайне от Мэй встретился с евроскептиками
0
712
23:16 30.06.2018
ЧМ-2018. Сборная Португалии проиграла команде Уругвая
0
1352
20:10 30.06.2018
FIFA оштрафовала РФС на 10 тыс франков
0
1452
18:53 30.06.2018
Аргентина закончила свои выступления на ЧМ-2018
0
1579
18:22 30.06.2018
Франция за 4 минуты забила 2 гола сборной Аргентыны
0
1395
18:16 30.06.2018
ЧМ-2018. Франция - Аргентина 2:2 после 57 минуты игры
0
1348
17:41 30.06.2018
ЧМ-2018. На 41-й минуте Аргентина сравняла счет в матче с Францией
0
1355

Возврат к списку