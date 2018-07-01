Выдра Гарри предсказала победу Испании в матче с Россией
10:04 01.07.2018 Источник: Спорт-Эскпресс
Сочинская выдра по кличке Гарри, которая предсказывает исход матчей на нынешнем чемпионате мира по футболу, предсказала результат игры 1/8 финала между командами России и Испании, передает «Спорт-Экспресс».
Накануне выдра первым вытащила на сушу мяч с изображением флага Испании.
Ранее Гарри угадал исход матчей, в которых Россия играла против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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