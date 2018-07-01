Мужчина захватил заложника в московском супермаркете
12:31 01.07.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции принимают меры к задержанию мужчины, который удерживает в магазине "Дикси" на Большой Академической улице в Москве его работника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академический улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина", - сообщили в ГУ МВД.
Полицией организовано оцепление места происшествия.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, магазин полностью оцеплен. На месте находятся сотрудники полиции, скорая помощь и представители Следственного комитета. Официальной информации о пострадавших не поступало.
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