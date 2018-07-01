В России повысилась акцизная ставка на сигареты
12:42 01.07.2018 Источник: РОСБАЛТ
С 1 июля в России ставка акциза на сигареты и папиросы выросла на 10%, а производители и импортеры табачной продукции стали участниками эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота, передает «Росбалт».
Ранее акциз составлял 1,56 тыс. руб. за тысячу штук, теперь он составит 1,718 тыс. руб. плюс 14,5% расчетной стоимости.
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