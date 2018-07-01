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МЧС отменило предупреждение о грозе и граде в Москве

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14:12 01.07.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Столичное управление МЧС отменило предупреждение о сильном дожде, грозе, граде и шквалистом ветре с порывами до 22 м/с в городе в воскресенье, 1 июля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.

«По прогнозу синоптиков Росгидромет, 1 июля 2018 г. в Москве сильного дождя, грозы, града, шквалов 17-22 м/с не ожидается. Ожидается временами небольшой дождь», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с прохождением фронтальной зоны по территории Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. 

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