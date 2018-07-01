Мужчина, удерживавший заложницу в московском супермаркете, задержан

14:38 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Полиция задержала мужчину, удерживавшего в заложниках девушку в магазине в столичном районе Коптево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«В результате принятых мер полицейскими совместно с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на ул. Большая Академическая. В результате его противоправных деяний она получила незначительные травмы, ей оказывается необходимая помощь. С задержанным проводятся необходимые следственные действия», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в магазине «Дикси», располагающемся по адресу: ул. Большая Академическая, д. 35, стр. 1, мужчина взял в заложники сотрудника магазина.