Болтон рассказал, чего хотел бы Трамп от встречи с Путиным

15:35 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп на планируемой встрече с главой российского государства Владимиром Путиным рассчитывает понять позицию Москвы и разъяснить подход Вашингтона. Об этом в воскресенье заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Трамп "хочет понять российскую позицию и, что, возможно, более важно, он хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу [американскую] позицию".