Болтон рассказал, чего хотел бы Трамп от встречи с Путиным
15:35 01.07.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп на планируемой встрече с главой российского государства Владимиром Путиным рассчитывает понять позицию Москвы и разъяснить подход Вашингтона. Об этом в воскресенье заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
По его словам, Трамп "хочет понять российскую позицию и, что, возможно, более важно, он хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу [американскую] позицию".
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