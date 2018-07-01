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Россия сравняла счет в первом тайме матча с Испанией

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18:05 01.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На 41-й минуте Артем Дзюба нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки. Счет стал 1:1, передает радиостанция «Говорит Москва».

Пенальти был назначен после того, как Пике, по мнению арбитра, сыграл рукой в штрафной. 

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