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Хорватия стала соперницей России по четвертьфиналу

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23:47 01.07.2018 Источник: НГ-Online

Сборная Хорватии обыграла Данию в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2. Основное время матча 1/8 финала завершилось со счетом 1:1. 

Хорватия прошла в четверть финал турнира и стала соперницей сборной России, которая сегодня обошла команду Испании также в серии послематчевых пенальти.

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