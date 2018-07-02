Хорватия стала соперницей России по четвертьфиналу
23:47 01.07.2018 Источник: НГ-Online
Сборная Хорватии обыграла Данию в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2. Основное время матча 1/8 финала завершилось со счетом 1:1.
Хорватия прошла в четверть финал турнира и стала соперницей сборной России, которая сегодня обошла команду Испании также в серии послематчевых пенальти.
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