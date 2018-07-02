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ФИФА признала Игоря Акинфеева лучшим в триумфальном матче с Испанией

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07:00 02.07.2018 Источник: РОСБАЛТ

Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018, в котором хозяевам турнира достался грозный соперник — испанцы.

Международная федерация футбола (ФИФА) отметила, что вратарь в серии пенальти отразил два удара. Это позволило россиянам выиграть со счетом 4:3 (в основное и дополнительное время счет был 1:1).

Россия вышла в 1/4 финала. 7 июля в Сочи она сыграет с победителем матча одной восьмой Дания — Хорватия.

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