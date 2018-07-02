С 1 июля вступил в силу "пакет Яровой"
07:20 02.07.2018 Источник: РОСБАЛТ
Антитеррористические поправки, известные как «пакет Яровой», вступили в силу в России с 1 июля. Инициатива предписывает сотовым операторам и интернет-провайдерам хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или SMS, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Мобильные операторы обязаны не удалять телефонные разговоры и sms-сообщения клиентов в течение полугода. С 1 октября интернет-трафик должен будет храниться 30 суток, а в последующие пять лет соответствующие емкости должны наращиваться на 15% ежегодно. Электронные сообщения в полном объеме нужно будет хранить в течение шести месяцев. При этом «пакет Яровой» не разъясняет порядок хранения информации, содержащей персональные данные, сведений, являющихся тайной, объектов авторского права и многого другого.
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