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Новости

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" - НМ ЛНР

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07:33 02.07.2018

Киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Славяносербск и Калиново и сел Лозовое и Калиновка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями. ЛуганскИнформЦентр

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