Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" - НМ ЛНР

07:33

Киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Славяносербск и Калиново и сел Лозовое и Калиновка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.