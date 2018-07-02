Акции против повышения пенсионного возраста прошли в десятках российских городов

08:00 Источник: Эхо Москвы

Акции против повышения пенсионного возраста прошли в нескольких десятках российских городов. География митингов внушительная, и это может в определенной степени повлиять на итоговое решение правительства. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог

Динамика недовольства граждан очень впечатлила администрацию президента, добавил Валерий Соловей.