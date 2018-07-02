Die Welt: Санкции против европейских концернов не помогут Трампу помешать строительству "Северного потока - 2"
08:12 02.07.2018 Источник: Lenta.ru
Санкции против европейских партнеров проекта «Северный поток-2» не помогут президенту США Дональду Трампу помешать строительству газопровода между Россией и Германией. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. По информации издания, на всемирной конференции по газу, которая прошла в Вашингтоне, обсуждалось, сможет ли американский лидер сорвать реализацию проекта. При этом журналисты отмечают, что на сегодняшний день внешняя политика Трампа в сфере энергетики не показала результатов. По словам финансового директора проекта Пола Коркорана, экономические санкции против России приведут к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования проекта. Авторы газеты напоминают, что торговый спор с США и без того рассердил европейцев. Поэтому последний шанс американского лидера — санкции против пяти западных энергетических концернов — не гарантируют ему успех.
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