Die Welt: Санкции против европейских концернов не помогут Трампу помешать строительству "Северного потока - 2"

08:12 Источник: Lenta.ru

Санкции против европейских партнеров проекта «Северный поток-2» не помогут президенту СШАпомешать строительству газопровода между Россией и Германией. Об этом пишет немецкая газета Die Welt

По информации издания, на всемирной конференции по газу, которая прошла в Вашингтоне, обсуждалось, сможет ли американский лидер сорвать реализацию проекта. При этом журналисты отмечают, что на сегодняшний день внешняя политика Трампа в сфере энергетики не показала результатов.

По словам финансового директора проекта, экономические санкции против России приведут к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования проекта. Авторы газеты напоминают, что торговый спор с США и без того рассердил европейцев. Поэтому последний шанс американского лидера — санкции против пяти западных энергетических концернов — не гарантируют ему успех.