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На выборах президента Мексики побеждает левый кандидат

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08:48 02.07.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

По данным опросов на выходе с избирательных участков, на президентских выборах в Мексике побеждает бывший левый мэр столицы страны Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Согласно экзит-поллам, за него проголосовало 53% избирателей. Его главные соперники Рикардо Анайя Кортес и Хосе Антонио Меаде признали поражение.

Выборы в Мексике проходили в обстановке обострения политической вражды и беспрецедентного насилия. Более 130 кандидатов и активистов политических партий погибли после начала избирательной кампании в сентябре прошлого года.

64-летний левый кандидат Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которого часто называют Амло по инициалам его многосложного имени, в случае победы обещал развернуть решительную борьбу с коррупцией.

Коалиция, которую он возглавляет, может отстранить от власти две консервативные партии, правившие Мексикой в течение почти столетия.

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