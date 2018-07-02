Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 - источник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе."Кинжал" испытают на Ту-22М3", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет". Сроки начала испытаний источник не назвал.