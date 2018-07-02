США провели в Неваде испытания новой ядерной бомбы
10:32 02.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
США испытали новую ядерную бомбу. Тестирование в Неваде проводили совместно ВВС Соединённых Штатов и министерство энергетики.
В испытании был задействован бомбардировщик B-2 Spirit. Представитель управления Национальной ядерной безопасности проинформировал, что по итогам тестирования «конструкция бомбы B61-12 соответствует системным требованиям». Говорит Москва
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