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Новости

Ирак отгородится от ИГИЛ забором

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11:00 02.07.2018 Источник: REGNUM

Власти Ирака начали строительство забора на границе с Сирией, чтобы воспрепятствовать проникновению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территорию страны, сообщает 2 июля Al Jazeera.

Барьер будет представлять из себя траншею шириной в шесть метров и длиной до 20 км, он будет расположен недалеко от города аль-Каим.

Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади еще в декабре 2017 года заявил о полной победе над террористами в стране, однако регулярные теракты не позволяют согласиться с данным утверждением.  ИА REGNUM

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