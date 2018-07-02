Ирак отгородится от ИГИЛ забором
11:00 02.07.2018 Источник: REGNUM
Власти Ирака начали строительство забора на границе с Сирией, чтобы воспрепятствовать проникновению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территорию страны, сообщает 2 июля Al Jazeera.
Барьер будет представлять из себя траншею шириной в шесть метров и длиной до 20 км, он будет расположен недалеко от города аль-Каим.
Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади еще в декабре 2017 года заявил о полной победе над террористами в стране, однако регулярные теракты не позволяют согласиться с данным утверждением. ИА REGNUM
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