США и РФ необязательно быть противниками - глава делегации Конгресса
11:20 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России и США необходимо улучшать отношения, которые сейчас отличаются напряженностью, двум странам, при всех имеющихся противоречиях необязательно быть противниками. Об этом заявил глава делегации, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
"Сейчас между нашими странами напряженные отношения, - сказал он. - Я думаю, что для нас важно иметь более хорошие отношения с Россией. Очевидно, что президент Трамп думает так же".
"Я думаю, мы всегда будем конкурентами, потому что Россия и США - большие страны с различными интересами, но нам необязательно быть противниками", - добавил он.
Новости
- 12:20 02.07.2018
- В США заявили о беззащитности России восточнее Урала
- 12:05 02.07.2018
- Google Maps отразил название Крымского моста на двух языках
- 12:00 02.07.2018
- Продлены ограничения на перевозки из Украины в Казахстан и Киргизию через РФ
- 11:32 02.07.2018
- Британский самолет сбросил бомбу на позиции сирийских правительственных войск
- 11:05 02.07.2018
- Французский рецидивист бежал из тюрьмы на вертолете
- 11:00 02.07.2018
- Ирак отгородится от ИГИЛ забором
- 10:32 02.07.2018
- США провели в Неваде испытания новой ядерной бомбы
- 10:20 02.07.2018
- Митрохин заявил, что отказался от иска к "Яблоку"
- 10:05 02.07.2018
- Минстрой намерен усилить контроль жителей за управляющими компаниями
- 10:00 02.07.2018
- Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать