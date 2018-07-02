США и РФ необязательно быть противниками - глава делегации Конгресса

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России и США необходимо улучшать отношения, которые сейчас отличаются напряженностью, двум странам, при всех имеющихся противоречиях необязательно быть противниками. Об этом заявил глава делегации, сенатор от штата Алабамана встрече с губернатором Санкт-Петербурга"Сейчас между нашими странами напряженные отношения, - сказал он. - Я думаю, что для нас важно иметь более хорошие отношения с Россией. Очевидно, что президент Трамп думает так же"."Я думаю, мы всегда будем конкурентами, потому что Россия и США - большие страны с различными интересами, но нам необязательно быть противниками", - добавил он.