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Британский самолет сбросил бомбу на позиции сирийских правительственных войск

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11:32 02.07.2018 Источник: REGNUM

Британский самолет Typhoon сбросил 227-килограммовую бомбу с лазерным наведением на позиции правительственных войск Сирии, из-за чего погиб офицер, еще семь военнослужащих получили ранения, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на военные отчеты.

Из них следует, что атака произошла в июне в районе Ат-Танф. При этом в минобороны Великобритании не стали сообщать точных сведений о принадлежности атакованных сил и дату нанесения удара, объяснив только то, что он стал «пропорциональным ответом» на действия сирийских военных.

Добавим, что авиаудар стал вторым по счету, который был осуществлен Великобританией в одностороннем порядке. В апреле страна приняла участие в военной операции совместно с США и Францией и атаковала объекты в Сирии, которые, по версии британских военных, использовались для применения химического оружия.  ИА REGNUM

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