Google Maps отразил название Крымского моста на двух языках
12:05 02.07.2018 Источник: RNS
В сервисе Google Maps появилось название Крымского моста на двух языках. Со стороны Тамани мост подписан на русском языке «Крымский мост», а со стороны Керчи название сооружения написано на украинском — «Кримський Мiст».
Крымский мост, соединяющий берега Крыма и Тамани, стал самым протяженным в Европе — его длина составляет 19 км. RNS
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