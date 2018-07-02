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Google Maps отразил название Крымского моста на двух языках

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12:05 02.07.2018 Источник: RNS

В сервисе Google Maps появилось название Крымского моста на двух языках. Со стороны Тамани мост подписан на русском языке «Крымский мост», а со стороны Керчи название сооружения написано на украинском — «Кримський Мiст».

Крымский мост, соединяющий берега Крыма и Тамани, стал самым протяженным в Европе — его длина составляет 19 км. RNS

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