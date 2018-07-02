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Новости

В США заявили о беззащитности России восточнее Урала

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12:20 02.07.2018 Источник: Lenta.ru

Российские территории восточнее Урала беззащитны перед американской, японской и китайской угрозами, пишет War Is Boring.

По мнению американского издания, в России за последние годы проведена значительная модернизация вооруженных сил, которая, тем не менее, еще не заполнила всех «пробелов». «Военные реформы в России были неравномерными, и в обороне страны по-прежнему имеются значительные пробелы, которые все еще оставляют ее плохо подготовленной для крупной войны», — пишет War Is Boring.

Издание ссылается на публикацию российской газеты «Военно-промышленный курьер», в которой отмечается необходимость «значительного усиления и почти полного перевооружения» войск Центрального и Восточного военных округов. «Если к западу от Урала оборона страны обеспечена в высшей степени удовлетворительно, то к востоку от него все со знаком минус», — говорится в публикации ВПК.

В этом же материале техника Восточного военного округа сравнивается с «музеем антиквариата». Газета полагает, что наибольшую угрозу для России представляет Китай, военная мощь которого за последние десятилетия значительно усилилась.

Защитить российские территории восточнее Урала предлагается резким увеличением числа новейшей военной техники, включающей танки, военно-транспортные и заправочные самолеты, а также самолеты радиоэлектронной борьбы.  Lenta.Ru

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