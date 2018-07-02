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Новости

Рубль за последнее время подешевел по отношению к доллару на 8%

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12:32 02.07.2018 Источник: REGNUM

Российский рубль продемонстрировал падение на 8% по отношению к американскому доллару, что является рекордом за последние пять лет, передает агентство Bloomberg.

Такое падение инвесторы связывают с санкциями и монетарной политикой США. Вместе с рублем существенно снизилась стоимость таджикского сомони — на 3,2% и казахстанского тенге — на 2,5%.

Вместе с тем, эксперты издания отметили, что такое положение дел позволит странам бывшего СССР получить дополнительные преимущества от торговли с Россией. ИА REGNUM

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