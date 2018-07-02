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США могут потерять до $14 млрд в год от собственных пошлин на автомобили из ЕС

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13:05 02.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Экономика США может потерять 13-14 млрд долларов от своего ВВП в случае введения торговых пошлин на автомобили европейского производства, и при этом не получить практически никакой прибыли от торговых тарифов. Такую оценку привела в воскресенье европейское издание американской газеты «Политико» со ссылкой письмо, которое Еврокомиссия направила руководству США.

Газета отмечает, что рассматриваемая администрацией Дональда Трампа импортная пошлина в 25% ВВП на автомобили и запчасти европейских производителей «нанесет удар в основном и в первую очередь по экономике США». В документе отмечается, что сейчас на территории США европейские компании производят 2,9 млн автомобилей или порядка 26% производства автомобилей в США. Эхо Москвы

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