Керимов получил паспорт и вернулся из Франции в Россию - генконсульство РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский предприниматель и сенаторпосле снятия с него во Франции обвинений в финансовых правонарушениях получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию. Об этом корр. ТАСС сообщили в понедельник в канцелярии РФ в городе Вильфранш- сюр-Мер - подразделении российского генконсульства в Марселе."В пятницу [29 июня] господину Керимову вернули паспорт, и он вернулся в Россию", - сообщили в канцелярии РФ, которая оказывала консульскую поддержку Керимову.