Керимов получил паспорт и вернулся из Франции в Россию - генконсульство РФ
14:00 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский предприниматель и сенатор Сулейман Керимов после снятия с него во Франции обвинений в финансовых правонарушениях получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию. Об этом корр. ТАСС сообщили в понедельник в канцелярии РФ в городе Вильфранш- сюр-Мер - подразделении российского генконсульства в Марселе.
"В пятницу [29 июня] господину Керимову вернули паспорт, и он вернулся в Россию", - сообщили в канцелярии РФ, которая оказывала консульскую поддержку Керимову.
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