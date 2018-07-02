0
0
381
Новости

Керимов получил паспорт и вернулся из Франции в Россию - генконсульство РФ

Добавить в избранное

14:00 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский предприниматель и сенатор Сулейман Керимов после снятия с него во Франции обвинений в финансовых правонарушениях получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию. Об этом корр. ТАСС сообщили в понедельник в канцелярии РФ в городе Вильфранш- сюр-Мер - подразделении российского генконсульства в Марселе.

"В пятницу [29 июня] господину Керимову вернули паспорт, и он вернулся в Россию", - сообщили в канцелярии РФ, которая оказывала консульскую поддержку Керимову.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 02.07.2018
Покупка Турцией С-400 может поставить под угрозу секретность технологии "стелс" - СМИ
0
49
13:00 02.07.2018
Частям российской армии присвоены имена украинских городов
0
63
12:20 02.07.2018
В США заявили о беззащитности России восточнее Урала
0
68
11:32 02.07.2018
Британский самолет сбросил бомбу на позиции сирийских правительственных войск
0
70
10:32 02.07.2018
США провели в Неваде испытания новой ядерной бомбы
0
76
10:00 02.07.2018
Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 - источник
0
81
10:23 01.07.2018
В Донбассе наступило "хлебное перемирие"
0
152
09:10 01.07.2018
Южная и Северная Кореи вновь запустили линию радиосвязи
0
144
14:45 30.06.2018
МИД ФРГ отказался комментировать возможный вывод войск США из Германии
0
184
09:40 30.06.2018
Пентагон изучает вопрос вывода войск США из Германии с финансовой стороны
0
188

Возврат к списку