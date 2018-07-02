Покупка Турцией С-400 может поставить под угрозу секретность технологии "стелс" - СМИ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покупка Турцией американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитно- ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" может поставить под угрозу секретность технологии "стелс". Об этом в понедельник сообщила газета "Дейли телеграф"."Я поддерживаю передачу Турции современных самолетов F-35, но не в том случае, если они продолжат приобретать российские ЗРС С-400. Этот шаг может поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов и наших союзников", - приводит издание слова американского сенатора Криса Ван Холлена, который считает, что обладание Анкарой С-400 "позволит русским легче оценивать возможности F-35 и выявлять его уязвимые стороны".Британский депутат Марк Франсуа согласился со своим американским коллегой, подчеркнув, что "Великобритания инвестирует огромные средства в F-35", а сама технология "стелс" является одной из причин, почему Лондон также выступает против продажи С-400 Турции. "Это, несомненно, вызовет обеспокоенность в министерстве обороны, поскольку вполне очевидно, что русские пытаются использовать их", - считает он.Турция заказала у США к настоящему времени 30 из возможных 100 самолетов F-35, спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.