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Новости

В Роскомнадзоре не собираются лишать лицензии телеканал Deutsche Welle

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15:12 02.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роскомнадзоре отрицают планы лишить лицензии телеканал Deutsche Welle. Ведомство выявило некоторые нарушения, но не увидело оснований для действенных мер реагирования.

Федеральная служба провела проверку по обращению комиссии Совета Федерации по информационной политике. Ранее член этой комиссии Игорь Морозов заявил, что канал Deutsche Welle «перешёл все границы журналистской этики и культуры, размещённые публикации явно носят оскорбительный характер».  Говорит Москва

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