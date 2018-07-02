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Новости

Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

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15:32 02.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство России одобрило введение электронных трудовых книжек. Соответствующую работу до 29 октября должны проделать Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минсвязи.Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Предполагается, что внедрение электронных трудовых книжек будет проходить поэтапно и начнётся в январе 2020 года. Ранее премьер Дмитрий Медведев говорил, что благодаря нововведению передача сведений в Пенсионный фонд России станет более быстрой и удобной, уменьшатся затраты на кадровое производство. Говорит Москва

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