Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство России одобрило введение электронных трудовых книжек. Соответствующую работу до 29 октября должны проделать Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минсвязи.Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Предполагается, что внедрение электронных трудовых книжек будет проходить поэтапно и начнётся в январе 2020 года. Ранее премьер Дмитрий Медведев говорил, что благодаря нововведению передача сведений в Пенсионный фонд России станет более быстрой и удобной, уменьшатся затраты на кадровое производство. Говорит Москва