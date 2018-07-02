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Собянин первым из кандидатов подал в Мосгоризбирком подписные листы

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16:28 02.07.2018

Столичный градоначальник Сергей Собянин со своими волонтерами передал в Московскую городскую избирательную комиссию необходимые для регистрации в качестве кандидата в мэры документы, среди которых подписи избирателей и муниципальных депутатов. Подписные листы уместились в 17 коробках, как сообщили представители штаба Собянина, в Мосгоризбирком передали более 39 тысяч подписей избирателей (нужно не менее 36 тыс.) и 115 подписей муниципальных депутатов (нужно не менее 110). Также в документации содержатся финансовый отчет кандидата, уведомление о том, что у него нет счетов, денег и других ценностей в иностранных банках и список кандидатов в Совет Федерации от Москвы. В него включены бывший помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, нынешний сенатор Владимир Долгих и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Михаил Киселев. Решение о том, будет ли зарегистрирован Сергей Собянин в качестве кандидата в мэры Мосгоризбирком примет в течение 20 дней, после проверки подлинности подписей избирателей, муниципальных депутатов и достоверности других документов. Выборы мэра Москвы запланированы на 9 сентября.

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