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Суд Стокгольма отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа "Газпрома"

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16:32 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арбитражный трибунал Стокгольма отказал польской энергетической компании PGNiG в требовании изменить цены на газ, поставляемый компанией "Газпром экспорт", говорится в сообщении "дочки" "Газпрома".

"Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства", - сказано в пресс-релизе.

В компании отметили, что соответствующее решение стокгольмского суда было получено 29 июня.

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