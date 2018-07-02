Суд Стокгольма отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа "Газпрома"

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арбитражный трибунал Стокгольма отказал польской энергетической компании PGNiG в требовании изменить цены на газ, поставляемый компанией "Газпром экспорт", говорится в сообщении "дочки" "Газпрома"."Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства", - сказано в пресс-релизе.В компании отметили, что соответствующее решение стокгольмского суда было получено 29 июня.