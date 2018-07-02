Минздрав предложил ввести экологический сбор для производителей сигарет
17:32 02.07.2018 Источник: RNS
Министерство здравоохранения предложило ввести экологический сбор для производителей сигарет. Соответствующее письмо (имеется в распоряжении RNS) за подписью заместителя главы Минздрава Олега Салагая направлено в Министерство природы и экологических ресурсов 26 июня.
«Основными отходами от курительных табачных изделий являются не только их потребительские упаковки, но и остающиеся после их потребления части сигарет, окурки. Значительная часть таких отходов выбрасывается в окружающую среду, хранится на свалках, попадает в ливневые стоки… В связи с вышеизложенным считаем, что введение экологического налога на сигареты могло бы стать действенной мерой по улучшению экологии в России, которая может быть предложена к включению в национальный проект в сфере экологии», — говорится в письме.
Минприроды в ответ сообщило, что в данный момент технологий переработки окурков не существует. RNS
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