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Минздрав предложил ввести экологический сбор для производителей сигарет

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17:32 02.07.2018 Источник: RNS

Министерство здравоохранения предложило ввести экологический сбор для производителей сигарет. Соответствующее письмо (имеется в распоряжении RNS) за подписью заместителя главы Минздрава Олега Салагая направлено в Министерство природы и экологических ресурсов 26 июня.

«Основными отходами от курительных табачных изделий являются не только их потребительские упаковки, но и остающиеся после их потребления части сигарет, окурки. Значительная часть таких отходов выбрасывается в окружающую среду, хранится на свалках, попадает в ливневые стоки… В связи с вышеизложенным считаем, что введение экологического налога на сигареты могло бы стать действенной мерой по улучшению экологии в России, которая может быть предложена к включению в национальный проект в сфере экологии», — говорится в письме.

Минприроды в ответ сообщило, что в данный момент технологий переработки окурков не существует. RNS

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