Изменения в сфере госаккредитации университетов уже запланированы - Песков
18:00 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исправление недостатков системы государственной аккредитации вузов уже запланировано в соответствующем законопроекте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, которое на имя главы государства направили представители Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и ассоциации "Глобальные университеты" (АГУ).
Песков отметил, что пока не знает, поступило ли уже это письмо в Администрацию президента. "Мы узнали об этом (документе) из средств массовой информации и, если правильно сообщают СМИ, подавляющее большинство моментов, отраженных в этом обращении по вопросам аккредитации вузов, уже учтено и внесено в законопроект, который сейчас уже, что называется, в пути. То есть уже исправления запланированы", - сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС, подчеркивается необходимость внедрения новой системы оценки качества вузов взамен существующей.
Его авторами, в частности, предлагается набор данных, при помощи которых можно объективно оценить эффективность работы вуза. В первую группу входят показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс. Кроме того, планируется оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников и т. д.
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