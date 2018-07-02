0
0
311
Новости

Изменения в сфере госаккредитации университетов уже запланированы - Песков

Добавить в избранное

18:00 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исправление недостатков системы государственной аккредитации вузов уже запланировано в соответствующем законопроекте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, которое на имя главы государства направили представители Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и ассоциации "Глобальные университеты" (АГУ).

Песков отметил, что пока не знает, поступило ли уже это письмо в Администрацию президента. "Мы узнали об этом (документе) из средств массовой информации и, если правильно сообщают СМИ, подавляющее большинство моментов, отраженных в этом обращении по вопросам аккредитации вузов, уже учтено и внесено в законопроект, который сейчас уже, что называется, в пути. То есть уже исправления запланированы", - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС, подчеркивается необходимость внедрения новой системы оценки качества вузов взамен существующей.

Его авторами, в частности, предлагается набор данных, при помощи которых можно объективно оценить эффективность работы вуза. В первую группу входят показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс. Кроме того, планируется оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников и т. д.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:30 02.07.2018
Скончался бывший глава Гостелерадио и ТАСС Леонид Кравченко
0
121
18:10 02.07.2018
Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Медведева - СМИ
0
267
17:32 02.07.2018
Минздрав предложил ввести экологический сбор для производителей сигарет
0
333
17:12 02.07.2018
В России может появиться система контроля мобильных телефонов по уникальным кодам
0
386
16:32 02.07.2018
Суд Стокгольма отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа "Газпрома"
0
563
16:28 02.07.2018
Собянин первым из кандидатов подал в Мосгоризбирком подписные листы
0
393
16:12 02.07.2018
Путин сменил российского посла в Молдавии
0
613
16:00 02.07.2018
Петиция за введение пенсий для молодых набрала 100 тысяч подписей
1
645
15:32 02.07.2018
Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек
0
541
15:12 02.07.2018
В Роскомнадзоре не собираются лишать лицензии телеканал Deutsche Welle
0
616

Возврат к списку