Изменения в сфере госаккредитации университетов уже запланированы - Песков

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исправление недостатков системы государственной аккредитации вузов уже запланировано в соответствующем законопроекте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ, комментируя письмо, которое на имя главы государства направили представители Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и ассоциации "Глобальные университеты" (АГУ).Песков отметил, что пока не знает, поступило ли уже это письмо в Администрацию президента. "Мы узнали об этом (документе) из средств массовой информации и, если правильно сообщают СМИ, подавляющее большинство моментов, отраженных в этом обращении по вопросам аккредитации вузов, уже учтено и внесено в законопроект, который сейчас уже, что называется, в пути. То есть уже исправления запланированы", - сказал представитель Кремля.Ранее сообщалось, что в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС, подчеркивается необходимость внедрения новой системы оценки качества вузов взамен существующей.Его авторами, в частности, предлагается набор данных, при помощи которых можно объективно оценить эффективность работы вуза. В первую группу входят показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс. Кроме того, планируется оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников и т. д.