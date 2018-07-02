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Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Медведева - СМИ

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18:10 02.07.2018 Источник: РБК

Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря премьер-министра — замруководителя аппарата правительства, рассказали РБК два федеральных чиновника. Предполагается, что уход Тимаковой из правительства состоится в конце лета — начале осени, уточнили оба источника. Это связано исключительно с ее желанием сменить сферу деятельности, сказали собеседники РБК.

После ухода из правительства Наталья Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка, сообщил федеральный чиновник, подтвердили еще один федеральный чиновник и источник, близкий к госбанку. «Сейчас ВЭБ — это основной вариант», — подчеркнул один из источников РБК.

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