Митрохина отстранили от управления московским отделением "Яблока"
20:00 02.07.2018 Источник: Meduza
Федеральное бюро «Яблока» приостановило полномочия главы московского отделения партии Сергея Митрохина. Отделением будет управлять ответственный секретарь федерального бюро «Яблока» Валерий Горячев. Митрохин отстранен с формулировкой «за нанесение политического ущерба партии».
Предполагалось, что «Яблоко» может распустить московское отделение, но на заседании федерального бюро решили этого не делать. meduza.io
Новости
- 19:00 02.07.2018
- ЧМ-2018. Бразилия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал
- 18:30 02.07.2018
- Скончался бывший глава Гостелерадио и ТАСС Леонид Кравченко
- 18:10 02.07.2018
- Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Медведева - СМИ
- 18:00 02.07.2018
- Изменения в сфере госаккредитации университетов уже запланированы - Песков
- 17:32 02.07.2018
- Минздрав предложил ввести экологический сбор для производителей сигарет
- 17:12 02.07.2018
- В России может появиться система контроля мобильных телефонов по уникальным кодам
- 16:32 02.07.2018
- Суд Стокгольма отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа "Газпрома"
- 16:28 02.07.2018
- Собянин первым из кандидатов подал в Мосгоризбирком подписные листы
- 16:12 02.07.2018
- Путин сменил российского посла в Молдавии
- 16:00 02.07.2018
- Петиция за введение пенсий для молодых набрала 100 тысяч подписей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать