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Митрохина отстранили от управления московским отделением "Яблока"

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20:00 02.07.2018 Источник: Meduza

Федеральное бюро «Яблока» приостановило полномочия главы московского отделения партии Сергея Митрохина. Отделением будет управлять ответственный секретарь федерального бюро «Яблока» Валерий Горячев. Митрохин отстранен с формулировкой «за нанесение политического ущерба партии».

Предполагалось, что «Яблоко» может распустить московское отделение, но на заседании федерального бюро решили этого не делать. meduza.io

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