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ЧМ-2018. Бразилия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал

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19:00 02.07.2018 Источник: Lenta.ru

Сборная Бразилии обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 2 июля, в Самаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Счет на 51-й минуте встречи открыл нападающий Бразилии Неймар. На 88-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Роберто Фирмино.

В четвертьфинале Бразилия сыграет с победителем пары Бельгия — Япония, который состоится позднее 2 июля.

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