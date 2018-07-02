ЧМ-2018. Бразилия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал
19:00 02.07.2018 Источник: Lenta.ru
Сборная Бразилии обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась 2 июля, в Самаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Счет на 51-й минуте встречи открыл нападающий Бразилии Неймар. На 88-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Роберто Фирмино.
В четвертьфинале Бразилия сыграет с победителем пары Бельгия — Япония, который состоится позднее 2 июля.
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