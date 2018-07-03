0
0
433
Новости

Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов

Добавить в избранное

07:12 03.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о расширении применения наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов, а также о приостановлении сроков давности за преступления сексуального характера в отношении детей. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

"Законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия", - говорится в пояснительной записке. По мнению авторов, "в результате систематического сексуального насилия над ребенком, его здоровью, как правило, причиняется необратимый вред". В настоящее время пожизненные сроки возможны только при рецидиве случаев изнасилования детей, не достигших 14 лет.

Одновременно проектом закона предусматривается внесение дополнений в статью 78 Уголовного кодекса РФ, "согласно которым сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении малолетних детей не будут течь до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия". "Это решит проблему с невозможностью возбуждения уголовного дела в связи истечением сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности лиц, не достигших 12 лет, то есть находящихся в силу возраста в беспомощном состоянии. Причем данная оговорка затрагивает все преступления против половой неприкосновенности детей, независимо от категории тяжести", - поясняют разработчики.

Кроме того, инициативой впервые предлагается установить дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление сексуального характера совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками. "Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей также будет признаваться отягчающим вину обстоятельством", - заявила журналистам Яровая.

К отягчающим обстоятельствам, по ее словам, также предлагается отнести распространение порнографических материалов среди детей в интернете. В отдельный уголовный состав выделяются действия по понуждению несовершеннолетних к действиям сексуального характера через информационно- телекоммуникационные сети. Наказание в этом случае может составить до 6 лет лишения свободы.

Другой новеллой законопроекта предусматривается ответственность за "ранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей" (в настоящее время карается ранее обещанное укрывательство как вид соучастия - прим. ТАСС). По этой статье авторами предлагается ввести наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

"Кроме того, мы предлагаем возможность присутствия психолога при проведении допроса с участием детей в ходе судебного следствия", - сообщила Яровая.

Рост числа уголовных дел

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2017 году 9,6 тыс. несовершеннолетних стали объектами половых посягательств, из них 4,245 тыс. детей пострадали от сексуального насилия, около 1,8 тыс. детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию, что составляет более 40% от всех детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера.

Более того, согласно статистике Следственного комитета РФ, зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. Так, в 2017 году следователями СК РФ было возбуждено 13,5 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних (из которых 7 тыс. дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности), при том, что в 2016 году было открыто более 5,8 тыс. подобных уголовных дел.

"Все наши предложения сформированы на основании глубокого анализа статистики совершения преступлений и их характера с целью формирования комплексных мер упреждения и соразмерности наказания", - сказала Яровая. По ее словам, законопроект поддержан Верховным судом, Генеральной прокуратурой, МВД, Следственным комитетом, Минюстом, Минздравом, Роскомнадзором, уполномоченным по правам ребенка, институтом им. Сербского.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:36 03.07.2018
Евросоюз открыл против Польши новое дело
0
70
08:30 03.07.2018
Экономисты оценили последствия повышенной ставки НДС
0
139
08:20 03.07.2018
Путин запретил транзит украинских товаров по территории РФ
0
231
08:09 03.07.2018
В РПЦ предостерегли от браков с иноверцами, приехавшими на ЧМ-2018
0
240
08:00 03.07.2018
Глава генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии
0
290
07:48 03.07.2018
ЛНР призывает международные миссии убедить Киев подписать декларацию об осуждении пыток
0
318
07:36 03.07.2018
Глава петербургского штаба Навального получил штраф в 300 тысяч рублей
0
327
07:24 03.07.2018
Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну грозит пожизненный срок
0
436
07:00 03.07.2018
Делегация Конгресса США встретится с Лавровым, Володиным и Косачевым
0
501
23:00 02.07.2018
ЧМ-2018. Бельгия обыграла сборную Японии
0
933

Возврат к списку