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Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну грозит пожизненный срок

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07:24 03.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Прокуратура Нью-Йорка предъявила ему три новых обвинения в сексуальном насилии. Как передает CNN, новые эпизоды относятся к 2006 году и касаются одной женщины. Ранее Харви Вайнштейна обвинили в насилии над двумя другими женщинами. Продюсера отпустили под залог в миллион долларов. Свою вину он отрицает.

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