ЛНР призывает международные миссии убедить Киев подписать декларацию об осуждении пыток
07:48 03.07.2018
ЛНР призывает международные миссии "провести определенную работу" с Киевом, чтобы заставить Украину подписать предложенный координатором гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фришем проект декларации, осуждающей пытки и насилие со стороны силовых структур в отношении мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила представитель ЛНР в подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева. Она напомнила, что "на последнем заседании гуманитарной группы в Минске обсуждался вопрос подписания декларации, которая призывает как Украину, так и Республики к прекращению пыток и насилия по отношению к лицам, которые задерживаются в связи с конфликтом". "К сожалению, обсуждать этот вопрос на заседании группы было фактически не с кем, потому что Украина была представлена в виде экспертов, то есть людей, которые не способны принимать какое-либо решение. Но со стороны Украины была в очередной раз доведена позиция по поводу того, что в данной декларации должна быть отмечена Российская Федерация. То есть, как и во все предыдущие моменты, начиная буквально с конца прошлого года и весь период переговорного процесса в этом году, со стороны Украины наблюдается антироссийская риторика", – рассказала Кобцева. "И это связано, в первую очередь, с тем, чтобы уйти от выполнения международных обязательств, которые взяло на себя украинское правительство, то есть выполнения Минских соглашений и от прямого диалога непосредственно с представителями Луганска и Донецка", – подчеркнула представитель Республики. Напомним, ранее Кобцева сообщала, что украинская сторона в ходе состоявшегося 27 июня заседания участников гуманитарной подгруппы Контактной группы отказалась согласовывать предложенный координатором от ОБСЕ Тони Фришем проект декларации, осуждающей пытки и насилие со стороны силовых структур в отношении мирных жителей зоне конфликта в Донбассе, передает ЛуганскИнформЦентр. Подробнее:
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