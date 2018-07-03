Глава генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии
08:00 03.07.2018
Начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, документ четко регламентирует выполнение командирами и начальниками всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики". Муженко добавил, что этот шаг служит подтверждением правильности курса. Приказом утверждена соответствующая инструкция, которая должна быть доведена до каждой отдельной воинской части. Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Новые нормы, в частности, предполагают переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти публиковал список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. Закон вызвал большой общественный резонанс из-за нечетко прописанных границ применения. Кроме того, при переименовании населенных пунктов власти зачастую игнорировали мнение местных жителей. «Донбасс сегодня»
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