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Глава генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии

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08:00 03.07.2018

Начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, документ четко регламентирует выполнение командирами и начальниками всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".

Муженко добавил, что этот шаг служит подтверждением правильности курса.

Приказом утверждена соответствующая инструкция, которая должна быть доведена до каждой отдельной воинской части.

Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года.

Новые нормы, в частности, предполагают переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти публиковал список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий.

Закон вызвал большой общественный резонанс из-за нечетко прописанных границ применения. Кроме того, при переименовании населенных пунктов власти зачастую игнорировали мнение местных жителей. «Донбасс сегодня»

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