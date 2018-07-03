Глава генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии

08:00

Начальник генштаба вооруженных сил Украиныподписал приказ о декоммунизации в армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, документ четко регламентирует выполнение командирами и начальниками всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".

Муженко добавил, что этот шаг служит подтверждением правильности курса.

Приказом утверждена соответствующая инструкция, которая должна быть доведена до каждой отдельной воинской части.

Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года.

Новые нормы, в частности, предполагают переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти публиковал список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий.