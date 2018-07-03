В РПЦ предостерегли от браков с иноверцами, приехавшими на ЧМ-2018

08:09 Источник: NEWSru.com

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархатарекомендовал россиянам не создавать семьи с представителями других религий во время чемпионата мира по футболу.

"Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать себе вторую половину из другой религиозной традиции. Это связано с горьким опытом многих таких пар, в которых возникают трения, противоречия, споры на религиозной почве", - рассказал митрополит в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24.