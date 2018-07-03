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В РПЦ предостерегли от браков с иноверцами, приехавшими на ЧМ-2018

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08:09 03.07.2018 Источник: NEWSru.com

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рекомендовал россиянам не создавать семьи с представителями других религий во время чемпионата мира по футболу.

"Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать себе вторую половину из другой религиозной традиции. Это связано с горьким опытом многих таких пар, в которых возникают трения, противоречия, споры на религиозной почве", - рассказал митрополит в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24.

Владыка отметил, что противоречия усиливаются, когда рождаются дети и надо принимать решение о том, в какой религиозной традиции их воспитывать. По мнению священнослужителя, принадлежность супружеской пары к одной религии - не гарантия успеха брачного союза, однако совместная церковная жизнь, совместная молитва, совместное участие в богослужениях сближает людей. Подробнее:

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