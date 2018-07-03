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Путин запретил транзит украинских товаров по территории РФ

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08:20 03.07.2018 Источник: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал документ о продлении запрета на транзит украинских товаров по территории России в Казахстан и Киргизию. Указ главы государства от 29 июня опубликован на официальном портале правовой информации 2 июля.

Меры действовали с 1 января 2016 года и закончились 30 июня 2018-го. Теперь запрет на транзит украинских товаров через территорию России продлили до конца 2018 года, новый дедлайн — 1 января 2019 года.

Ограничения вводятся против тех групп товаров, которые ранее попали в санкционный список, также под ограничения подпадает продукция со ставками ввозных пошлин выше нуля. Указ вступил в силу 29 июня 2018 года.

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