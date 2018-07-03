Путин запретил транзит украинских товаров по территории РФ
08:20 03.07.2018 Источник: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин подписал документ о продлении запрета на транзит украинских товаров по территории России в Казахстан и Киргизию. Указ главы государства от 29 июня опубликован на официальном портале правовой информации 2 июля. Меры действовали с 1 января 2016 года и закончились 30 июня 2018-го. Теперь запрет на транзит украинских товаров через территорию России продлили до конца 2018 года, новый дедлайн — 1 января 2019 года. Ограничения вводятся против тех групп товаров, которые ранее попали в санкционный список, также под ограничения подпадает продукция со ставками ввозных пошлин выше нуля. Указ вступил в силу 29 июня 2018 года.
Новости
- 08:36 03.07.2018
- Евросоюз открыл против Польши новое дело
- 08:30 03.07.2018
- Экономисты оценили последствия повышенной ставки НДС
- 08:09 03.07.2018
- В РПЦ предостерегли от браков с иноверцами, приехавшими на ЧМ-2018
- 08:00 03.07.2018
- Глава генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии
- 07:48 03.07.2018
- ЛНР призывает международные миссии убедить Киев подписать декларацию об осуждении пыток
- 07:36 03.07.2018
- Глава петербургского штаба Навального получил штраф в 300 тысяч рублей
- 07:24 03.07.2018
- Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну грозит пожизненный срок
- 07:12 03.07.2018
- Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов
- 07:00 03.07.2018
- Делегация Конгресса США встретится с Лавровым, Володиным и Косачевым
- 23:00 02.07.2018
- ЧМ-2018. Бельгия обыграла сборную Японии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать