Экономисты оценили последствия повышенной ставки НДС

08:30 Источник: НГ-Online

В финансово-экономическом блоке правительства на прошлой неделе оценили последствия повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

По сообщению информагентств, Минэкономразвития (МЭР) понизило прогноз по темпам роста ВВП на 2018 год с 2,1 до 1,9%, а на 2019 год – с 2,2 до 1,4%. В 2020-м ожидается рост выше 2%, в 2021-м – около 3%. Но такое ускорение все равно не поможет достичь ожидаемых президентом темпов роста выше среднемировых. По прогнозу Международного валютного фонда, мировая экономика ближайшие несколько лет будет расти почти на 4% в год.