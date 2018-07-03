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Экономисты оценили последствия повышенной ставки НДС

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08:30 03.07.2018 Источник: НГ-Online

В финансово-экономическом блоке правительства на прошлой неделе оценили последствия повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

По сообщению информагентств, Минэкономразвития (МЭР) понизило прогноз по темпам роста ВВП на 2018 год с 2,1 до 1,9%, а на 2019 год – с 2,2 до 1,4%. В 2020-м ожидается рост выше 2%, в 2021-м – около 3%. Но такое ускорение все равно не поможет достичь ожидаемых президентом темпов роста выше среднемировых. По прогнозу Международного валютного фонда, мировая экономика ближайшие несколько лет будет расти почти на 4% в год.

Также будет нанесен удар по материальному положению граждан. В МЭР прогнозируют, что по итогам этого года рост реальных – с учетом инфляции – зарплат россиян составит более 6% (эффект выборного года), но затем, в 2019-м, он замедлится даже не до 1,3%, как ожидалось ранее, а до 1%. Подробнее:

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