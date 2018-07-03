Суд в США снял обвинения в домашнем насилии с хоккеиста петербургского СКА
08:48 03.07.2018 Источник: РОСБАЛТ
Суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство российского хоккеиста Вячеслава Войнова о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщил в Twitter журналист газеты Los Angeles Times Кертис Зупке. «Ходатайство Войнова о снятии обвинения было удовлетворено. Вероятно, это открывает ему дорогу для возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Сам Войнов в суде не появился», — написал Зупке. Подробнее:
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