В деле о покушении на Скрипаля рассматриваются двое подозреваемых - СМИ
09:00 03.07.2018 Источник: РБК
Британская полиция после четырех месяцев расследования покушения на Скрипаля пришла к выводу, что к преступлению были причастны два человека, сообщает газета The Sun. По данным собеседника издания, они покинули территорию Великобритании спустя 24 часа после совершения преступления.
Имена отравивших Скрипалей не называются, однако источники газеты говорят, что эти двое почти наверняка «были связаны с Россией». В отношении них заведено уголовное дело. РБК
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