0
0
456
Новости

В деле о покушении на Скрипаля рассматриваются двое подозреваемых - СМИ

Добавить в избранное

09:00 03.07.2018 Источник: РБК

Британская полиция после четырех месяцев расследования покушения на Скрипаля пришла к выводу, что к преступлению были причастны два человека, сообщает газета The Sun. По данным собеседника издания, они покинули территорию Великобритании спустя 24 часа после совершения преступления.

Имена отравивших Скрипалей не называются, однако источники газеты говорят, что эти двое почти наверняка «были связаны с Россией». В отношении них заведено уголовное дело. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 03.07.2018
Завершены испытания новой ракеты для С-400
0
26
14:32 02.07.2018
Покупка Турцией С-400 может поставить под угрозу секретность технологии "стелс" - СМИ
0
124
13:00 02.07.2018
Частям российской армии присвоены имена украинских городов
0
131
12:20 02.07.2018
В США заявили о беззащитности России восточнее Урала
0
135
11:32 02.07.2018
Британский самолет сбросил бомбу на позиции сирийских правительственных войск
0
125
10:32 02.07.2018
США провели в Неваде испытания новой ядерной бомбы
0
127
10:00 02.07.2018
Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 - источник
0
137
10:23 01.07.2018
В Донбассе наступило "хлебное перемирие"
0
185
09:10 01.07.2018
Южная и Северная Кореи вновь запустили линию радиосвязи
0
177
14:45 30.06.2018
МИД ФРГ отказался комментировать возможный вывод войск США из Германии
0
219

Возврат к списку