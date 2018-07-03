Зеехофер останется в правительстве Меркель
09:32 03.07.2018 Источник: Ведомости
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр МВД Хорст Зеехофер, заявлявший о намерении уйти в отставку из-за несогласия с миграционной политикой главы кабинета, достигли компромисса. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Зеехофера вечером 2 июля по итогам переговоров между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и возглавляемого им Христианско-социальным союзом (ХСС).
Зеехофер сообщил о соглашении с Меркель, которое позволит предотвратить «нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии». Речь идет о создании в Германии транзитных центров для беженцев, в которых на короткие сроки смогут размещаться мигранты, зарегистрированные в других странах ЕС. Мигранты из тех стран, с которыми у Германии и других стран ЕС нет соглашения о возвращении беженцев, не смогут пересечь границу ФРГ.
Уход Зеехофера мог спровоцировать распад правящей коалиции в Германии. Ведомости
Новости
- 09:20 03.07.2018
- Завершены испытания новой ракеты для С-400
- 14:32 02.07.2018
- Покупка Турцией С-400 может поставить под угрозу секретность технологии "стелс" - СМИ
- 13:00 02.07.2018
- Частям российской армии присвоены имена украинских городов
- 12:20 02.07.2018
- В США заявили о беззащитности России восточнее Урала
- 11:32 02.07.2018
- Британский самолет сбросил бомбу на позиции сирийских правительственных войск
- 10:32 02.07.2018
- США провели в Неваде испытания новой ядерной бомбы
- 10:00 02.07.2018
- Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 - источник
- 10:23 01.07.2018
- В Донбассе наступило "хлебное перемирие"
- 09:10 01.07.2018
- Южная и Северная Кореи вновь запустили линию радиосвязи
- 14:45 30.06.2018
- МИД ФРГ отказался комментировать возможный вывод войск США из Германии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать