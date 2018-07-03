0
0
264
Новости

Зеехофер останется в правительстве Меркель

Добавить в избранное

09:32 03.07.2018 Источник: Ведомости

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр МВД Хорст Зеехофер, заявлявший о намерении уйти в отставку из-за несогласия с миграционной политикой главы кабинета, достигли компромисса. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Зеехофера вечером 2 июля по итогам переговоров между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и возглавляемого им Христианско-социальным союзом (ХСС).

Зеехофер сообщил о соглашении с Меркель, которое позволит предотвратить «нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии». Речь идет о создании в Германии транзитных центров для беженцев, в которых на короткие сроки смогут размещаться мигранты, зарегистрированные в других странах ЕС. Мигранты из тех стран, с которыми у Германии и других стран ЕС нет соглашения о возвращении беженцев, не смогут пересечь границу ФРГ.

Уход Зеехофера мог спровоцировать распад правящей коалиции в Германии. Ведомости

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 03.07.2018
Завершены испытания новой ракеты для С-400
0
26
14:32 02.07.2018
Покупка Турцией С-400 может поставить под угрозу секретность технологии "стелс" - СМИ
0
124
13:00 02.07.2018
Частям российской армии присвоены имена украинских городов
0
131
12:20 02.07.2018
В США заявили о беззащитности России восточнее Урала
0
135
11:32 02.07.2018
Британский самолет сбросил бомбу на позиции сирийских правительственных войск
0
125
10:32 02.07.2018
США провели в Неваде испытания новой ядерной бомбы
0
127
10:00 02.07.2018
Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 - источник
0
137
10:23 01.07.2018
В Донбассе наступило "хлебное перемирие"
0
185
09:10 01.07.2018
Южная и Северная Кореи вновь запустили линию радиосвязи
0
177
14:45 30.06.2018
МИД ФРГ отказался комментировать возможный вывод войск США из Германии
0
219

Возврат к списку